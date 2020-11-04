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В Висконсине завершился подсчет голосов 

РИА Новости 1 час назад
В Висконсине завершился подсчет голосов
Фото: Reuters
Обработка всех бюллетеней завершена в штате Висконсин, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф.

"Я бы сказала, что бюллетени действительно посчитаны… Мы не видим, чтобы какие-то округа не опубликовали их результаты на своих сайтах", — сказала она в эфире телеканала NBC News.

Вулф не стала официально говорить, кто лидирует.
На сайте телеканала CNN, который ведет подсчеты и делает прогнозы, говорится, что обработано 99% бюллетеней. На тот момент у Байдена было 49,4%, у Трампа — 48,8%.
Штаб президента Дональда Трампа уже выступил с требованием пересчитать голоса.
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В мире , Дональд Трамп , CNN , телеканал NBC , Висконсин , США
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