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Ле Дриан призвал Эрдогана прекратить оскорбления в адрес Франции 

РИА Новости 10 минут назад
Хватит!: Париж обратился к Эрдогану
Фото: РИА Новости
В Париже ждут, что руководство Турции прекратит оскорбления, клевету и угрозы в отношении Франции, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Сенате.
Министр отметил, что у Франции длинные список разногласий с Турцией, указав односторонние действия Анкары в Восточном Средиземноморье, "агрессивную политику в Ливии" и политику Турции в Нагорном Карабахе.

"Но в последние недели мы перешли в отношениях с Турцией на неприемлемый для союзников уровень. Оскорбления, клевета, желание развязать кампанию ненависти в отношении Франции и Европы… Угрозы. Мы ждем, что президент Турции и его правительство немедленно положат конец такому поведению ", — заявил Ле Дриан.

"Мы не потерпим, чтобы на территорию Францию были перенесены ненависть и насилие, транслируемое маленькими группами, которые не должны иметь права быть цитируемыми. Я также хочу сказать, что единая реакция стран Европы показывает, что это не франко-турецкий спор, а атака на Европу, ее ценности, ее модель основополагающих ценностей и правового государства", — продолжил глава МИД Франции.
Эрдоган оскорбил Макрона
В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
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В мире , Жан-Ив Ле Дриан , Эммануэль Макрон , МИД
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