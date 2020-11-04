Греция поставила три антирекорда по коронавирусу 

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Имеется в виду количество инфицированных за сутки COVID-19, скончавшихся и находящихся на искусственной вентиляции лёгких.

В стране в среду выявили 2646 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщила национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 46 892.

За минувшие сутки 18 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 673 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 179 человек. В связи с улучшением состояния ранее выписаны 305 пациентов.

В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника введён частичный локдаун по всей стране, в городах Салоники и Серры — карантин на две недели.