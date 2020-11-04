В Азербайджане готовится бунт против Турции 

Военнослужащие армии Азербайджана начали готовить бунт против командования Вооруженных сил Турции.
«Офицеры армии Азербайджана по большей части являются шиитами. Их отстранили от командования армией в угоду турецким полевым командирам и военачальникам. Все они являются суннитами», — сообщил автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.
Журналист ранее сообщил об отстранении министра обороны Азербайджана Закира Гасанова от командования по просьбе Анкары. По предварительным сведениям, его отстранили из-за «тесной связи с российскими генералами».
Также есть сведения, что Турция требовала от президента Азербайджана Ильхама Алиева отстранения всех генералов, получивших образование в России. На этом фоне и готовятся бунты, однако данная информация официально не подтверждена.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва делает все для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Политик напомнил о возможности противоборствующим сторонам договориться мирным путем.