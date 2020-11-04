Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Азербайджане готовится бунт против Турции 

runews24.ru 1 час назад
В Азербайджане готовится бунт против Турции
Фото: РИА Новости
Военнослужащие армии Азербайджана начали готовить бунт против командования Вооруженных сил Турции.

«Офицеры армии Азербайджана по большей части являются шиитами. Их отстранили от командования армией в угоду турецким полевым командирам и военачальникам. Все они являются суннитами», — сообщил автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.

Журналист ранее сообщил об отстранении министра обороны Азербайджана Закира Гасанова от командования по просьбе Анкары. По предварительным сведениям, его отстранили из-за «тесной связи с российскими генералами».
У России не получилось: Турция приняла решение по Карабаху
Также есть сведения, что Турция требовала от президента Азербайджана Ильхама Алиева отстранения всех генералов, получивших образование в России. На этом фоне и готовятся бунты, однако данная информация официально не подтверждена.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва делает все для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Политик напомнил о возможности противоборствующим сторонам договориться мирным путем.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
runews24.ru: последние новости
Дерипаска заявил о победе Китая на президентских выборах в США Дерипаска заявил о победе Китая на президентских выборах в США Тихановская: В ЕС должны более активно поддерживать белорусскую оппозицию Тихановская: В ЕС должны более активно поддерживать белорусскую оппозицию Турция ужесточила ограничения по коронавирусу Турция ужесточила ограничения по коронавирусу
Комментарии 172
В мире , Ильхам Алиев , Семен Пегов , Закир Гасанов , Владимир Путин , Азербайджан , Москва , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение