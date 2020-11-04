«К черту Трампа»: США охватили беспорядки на фоне выборов 

Пока американцы ждут результатов выборов президента, в ряде городов вспыхнули столкновения сторонников кандидатов друг с другом и полицией. В Вашингтоне четыре человека получили ножевые ранения. В Лос-Анджелесе участники акций заблокировали железную дорогу. В Портленде жгут американские флаги, а в столице Северной Каролины протестующие бросают в правоохранителей бутылки и фейерверки.

Не дождавшись окончательных результатов президентских выборов, в нескольких американских городах протестующие уже вышли на улицы. Демонстрации проходят в Орегоне, Портленде и Нью-Йорке и Вашингтоне. Задержаны более сотни демонстрантов. Об этом сообщает газета «USA Today».

Так, в Лос-Анджелесе участники акций заблокировали железную дорогу — они до сих пор отказываются разойтись. Как отмечает городская полиция, задержаны уже около 40 человек, еще 30 оштрафованы, пишет газета Los Angeles Times.

В Вашингтоне после закрытия избирательных участков начались беспорядки. По данным газеты The New York Times, мужчина, поддерживающий действующего президента Дональда Трампа, вызвал одного из протестующих на драку. В итоге другие митингующие защитили молодого человека и ударили его обидчика битой.

Агентство Bloomberg писало, что участники движения Black Lives Matter развернули у Белого дома большой черный баннер со словами «Уберите Трампа».

Четыре члена ультраправого движения Proud Boys, которое выступает в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, получили ножевые ранения в Вашингтоне, передают телеканалы Fox 5 и NBC.

Среди пострадавших — трое мужчин и женщина. Отмечается, что им оказана медицинская помощь, ранения не представляют опасности для жизни.

Нападение было совершено на улице, ведущей к Белому дому. Теперь полиция разыскивает подозреваемых — двух темнокожих мужчин и женщину, уточняет издание.

В Нью-Йорке небольшая группа людей протестовала у парка Юнион-сквер, они также выступали против действующего президента. Ранее городская полиция пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства, передавал телеканал CNN.

Всю ночь продолжались протесты в Портленде. Демонстранты скандировали: «К черту Дональда Трампа!», пишет газета The Oregonian. По ее данным, полиция задержала несколько человек после того, как они сожгли американский флаг.

Около 200 протестующих прошли через столицу Северной Каролины Роли. Телеканал WRAL-TV отмечал, что задержания были произведены после того, как участники протеста начали бросать фейерверки и бутылки в полицейских.

Тем временем в Миннеаполисе правоохранители задержали несколько демонстрантов, собравшихся в пригороде города, сообщает портал WCCO-TV. В Сиэтле в ходе беспорядков задержаны 47 протестующих.

Накануне дня голосования банки, некоторые магазины и предприятия усилили безопасность. Кварталы возле Белого дома обшили фанерой, вокруг здания установили металлический забор и бетонные блоки. Полиция переведена в режим повышенной готовности.

«Народ собирается у Белого дома. Сегодня там установили третий эшелон забора. Мы с женой проехались по главным улицам, практически все магазины, аптеки и банки заколачиваются. Люди готовятся к неприятным событиям», — рассказывал накануне сайту kp.ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«В случае, если Трамп заявит, что он победил, могут начаться беспорядки. Если предварительные подсчеты будут давать ему преимущество, тогда начнется что-то невообразимое», — предполагал он.

Исход выборов 46-го президента Штатов пока неясен — подсчет голосов продолжается. Тем не менее как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, так и от Демократической Джо Байден уже назвали себя победителем.

Еще один кандидат, рэпер Канье Уэст, набрал на выборах 57 тыс. голосов и признал свое поражение. Исполнитель, однако, намекнул, что вновь попытается стать президентом через четыре года.

Как рассказал РИА «Новости» научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов, не исключено, что из-за сложностей с подсчетом имя победителя не будет известно вплоть до инаугурации в январе.