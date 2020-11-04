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В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка 

РИА Новости 4 часа назад
В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка
Фото: РИА Новости
Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

"За ночь не произошло никаких беспорядков. И сейчас ни единого случая", — сообщили РИА Новости в полицейском управлении.

Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис — по традиции с картонными стаканом в руке.
В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу — сегодня обещают относительно теплую погоду.
Бездомные уже проснулись и завтракают.
Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается — они предпочитают собираться к вечеру.
На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.
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В мире , РИА Новости , Газета The Times , Нью-Йорк , США
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