В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка 

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Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

"За ночь не произошло никаких беспорядков. И сейчас ни единого случая", — сообщили РИА Новости в полицейском управлении.

Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис — по традиции с картонными стаканом в руке.

В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу — сегодня обещают относительно теплую погоду.

Бездомные уже проснулись и завтракают.

Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается — они предпочитают собираться к вечеру.

На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.