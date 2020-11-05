Борьба с COVID-19: В Дании уничтожат всех норок

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Все норки на зверофермах Дании будут уничтожены. Такое решение власти страны приняли после обнаружения у этих животных мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Решение было озвучено на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра.

"В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Необходимы решительные действия, чтобы остановить распространение инфекции", — приводит ТАСС слова Метте Фредериксен.

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Коронавирус быстро распространился среди 1 139 пушных ферм в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. Добавим, что количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Дании возросло до 50 530.