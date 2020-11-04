Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сына президента Бразилии обвинили в коррупции 

News.ru 4 часа назад
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции
Фото: bolsonaro flavio/twitter.com
Власти Бразилии официально предъявили обвинение в коррупции и отмыванию денег старшему сыну президента Бразилии Флавиу Болсонару.
Также обвинения предъявили 16 другим людям. При этом сам Болсонару говорит, что невиновен и называет обвинения безосновательными, передаёт Reuters.
Подозрения правоохранительных органов вызвали сделки купли-продажи недвижимости в период с 2007 по 2018 годы в Рио-де-Жанейро. В то время доход Флавиу превысил его официальный заработок.
По версии следователей, он приобрёл 19 жилых и коммерческих объектов, которые впоследствии были проданы по завышенной стоимости. Выручка составила более 3 млн реалов (около $750 тысяч), писал NEWS.ru.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
News.ru: последние новости
Дерипаска присудил победу на выборах в США Китаю Дерипаска присудил победу на выборах в США Китаю Жители Вашингтона готовятся к протестам, не дожидаясь результатов выборов Жители Вашингтона готовятся к протестам, не дожидаясь результатов выборов В Дании убьют всех норок, чтобы сдержать мутировавший коронавирус В Дании убьют всех норок, чтобы сдержать мутировавший коронавирус
В мире , МВД , Reuters , Бразилия , Рио-Де-Жанейро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение