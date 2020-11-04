Сына президента Бразилии обвинили в коррупции 

Власти Бразилии официально предъявили обвинение в коррупции и отмыванию денег старшему сыну президента Бразилии Флавиу Болсонару.

Также обвинения предъявили 16 другим людям. При этом сам Болсонару говорит, что невиновен и называет обвинения безосновательными, передаёт Reuters.

Подозрения правоохранительных органов вызвали сделки купли-продажи недвижимости в период с 2007 по 2018 годы в Рио-де-Жанейро. В то время доход Флавиу превысил его официальный заработок.

По версии следователей, он приобрёл 19 жилых и коммерческих объектов, которые впоследствии были проданы по завышенной стоимости. Выручка составила более 3 млн реалов (около $750 тысяч), писал NEWS.ru.