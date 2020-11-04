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Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде 

Lenta.ru 1 час назад
В американском Портленде проходят протесты, начавшиеся на фоне президентских выборов. Видео с места событий публикует RT в своем Telegram-канале.
Демонстранты прокляли нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и сожгли американский флаг. На кадрах слышно, как протестующие выкрикивают лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). После этого появляются кадры, как полиция начала разгонять протестующих.
Россияне пожелали США гражданской войны после выборов
3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.
В Портленде на протяжении нескольких месяцев шли регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель арестанта Джорджа Флойда в мае. В конце августа один из участников демонстрации застрелил члена патриотической группы Patriot Prayer, вышедшего на ответный протест.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Джордж Флойд , Республиканская партия США , США
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