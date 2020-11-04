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В рамках одобренных ограничений, у фигурантов санкционного списка будут заморожены активы на территорию ЕС. Также указанные лица лишаются возможности получить визы.

Согласно журналисту Рикарду Йозвяку , который сообщил об одобрении санкций, официальное заявление послов ЕС будет сделано в ближайшую пятницу.