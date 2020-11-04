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Александр Лукашенко больше не сможет ездить в Европу. Свои активы он также потеряет 

Русская Планета и ещё 1 1 час назад
Источник сообщил, что послы Евросоюза согласовали пакет санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 чиновников.
В рамках одобренных ограничений, у фигурантов санкционного списка будут заморожены активы на территорию ЕС. Также указанные лица лишаются возможности получить визы.
Евросоюз снова заявил о нелегитимности Лукашенко
Согласно журналисту Рикарду Йозвяку, который сообщил об одобрении санкций, официальное заявление послов ЕС будет сделано в ближайшую пятницу.
Ранее стало известно, что в Беларуси возбудили уголовное дело о массовых беспорядках против 231 человека.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ЕС
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