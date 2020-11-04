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Меркель «внимательно следит» за выборами в США 

РИА Новости 6 часов назад
Меркель «внимательно следит» за выборами в США
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены правительства страны внимательно следят за развитием событий в США после выборов, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер внимательно следит за событиями в США. На заседании кабинета министров тема кратко затрагивались, министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации", — заявил он на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что министр Хайко Маас информировал коллег не детально, "не по каждому штату".

"Она (Меркель — ред.) не выходила на контакт с Трампом в эту ночь. В любом случае я такое не анонсирую, а объявляю, когда это происходит", — заявил Зайберт на вопрос о том, будет ли канцлер ФРГ выходить на связь с победителем.

Он подчеркнул, что граждане США отдали свои голоса, ведется подсчет, и он не комментирует детали, "пока нет четкого окончательного результата".
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В мире , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , США
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