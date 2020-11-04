Меркель «внимательно следит» за выборами в США 

"Она (Меркель — ред.) не выходила на контакт с Трампом в эту ночь. В любом случае я такое не анонсирую, а объявляю, когда это происходит", — заявил Зайберт на вопрос о том, будет ли канцлер ФРГ выходить на связь с победителем.