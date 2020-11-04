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Четыре человека получили ножевые ранения у Белого дома 

Ирина Лебедева 11 минут назад
В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, группа вооруженных ножами преступников напала на прохожих. Трое мужчин и женщина были доставлены в больницу, — сообщает «РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC. Говорится, что жизнь пострадавших вне опасности.
На подозрении у полиции три человека, которые, как предполагается, могут являться членами ультраправой политической группировки.
Америка готовится к погромам
Телеканал особо подчеркивает, что преждевременно делать выводы о том, что этот инцидент связан с состоявшимися в США выборами.
Преступники объявлены в розыск.
Как ранее писал „Рамблер“, каждый из главных претендентов на пост главы Белого дома — и Дональд Трамп, и Джо Байден — уже заявили, что если голосование завершится не в их пользу, то они не признают его итоги.
В мире , Видео , Происшествия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , телеканал NBC
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