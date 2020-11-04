По словам Дуссхате, анонимность свидетелей не позволяет оценить достоверность их показаний. Она считает, что сказанное такими свидетелями необходимо более тщательно и взвешенно проверить. «Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей… Мы не знаем, какой у них был интерес», — пояснила адвокат.

3 ноября сообщалось, что фигурант дела о гибели малайзийского Boeing под Донецком Олег Пулатов впервые дал показания на судебном процессе. По словам бывшего командира, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могли упоминать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» в переговорах. Таким образом они пытались дезинформировать украинских военных, которые могли прослушивать их переговоры. Комментируя связи с Россией, Пулатов заявил , что на момент катастрофы не служил в российской армии. Он подчеркнул, что был уволен из российских Вооруженных сил еще в 2008 году.