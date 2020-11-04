Представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова адвокат Сабине тен Дуссхате назвала фактор, осложняющий расследование дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дуссхате, анонимность свидетелей не позволяет оценить достоверность их показаний. Она считает, что сказанное такими свидетелями необходимо более тщательно и взвешенно проверить. «Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей… Мы не знаем, какой у них был интерес», — пояснила адвокат.
3 ноября сообщалось, что фигурант дела о гибели малайзийского Boeing под Донецком Олег Пулатов впервые дал показания на судебном процессе. По словам бывшего командира, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могли упоминать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» в переговорах. Таким образом они пытались дезинформировать украинских военных, которые могли прослушивать их переговоры. Комментируя связи с Россией, Пулатов заявил, что на момент катастрофы не служил в российской армии. Он подчеркнул, что был уволен из российских Вооруженных сил еще в 2008 году.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.