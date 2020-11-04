Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Литва объявила локдаун 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 5 часов назад
Литва объявила локдаун
Фото: РИА Новости
Правительство Литвы объявило общенациональный карантин на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации, рекомендаций ученых и специалистов предлагаем в Литве ввести карантинный режим в общенациональном масштабе», — передает ТАСС заявление министра здравоохранения республики Аурелиюса Вериги.

Локдаун вводится с 7 ноября и будет действовать три недели. По его истечении правительство оценит эффективность карантина и примет решение о его продлении или непродлении. Отмечается, что в начале октября в стране за сутки заболевало не более ста человек, с 10 октября суточный прирост составил 200 человек. В конце месяца Литва установила максимум с начала пандемии — 1001 случай за сутки. За все в республике выявлено более 18 тыс. заболевших, из них умерли 182 человека.
Ранее об общенациональном карантине объявила Великобритания. Там он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. До этого жесткий карантин ввела Бельгия: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на обстрелы Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на обстрелы Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США
Комментарии
В мире , ИТАР-ТАСС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение