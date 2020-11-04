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Байден обходит Трампа в важном для победы штате Мичиган 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Байден резко вырвался вперед на выборах в США
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит президента Дональда Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%, свидетельствуют результаты голосования.
На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп — 49,1%. В этом штате разыгрывается 16 голосов выборщиков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа — 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.
Трамп остановился в двух шагах от победы
Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов — тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.
Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.
К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , Висконсин , США
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