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Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 34 минуты назад
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах, и присудил символическую победу Китаю.
Дерипаска написал в Telegram, что «Трампу уходить не хочется, но придется».

«И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си», — добавил он.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне госолования в США начались новые беспорядки.
Трамп остановился в двух шагах от победы
В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.
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В мире , Видео , США , Олег Дерипаска , Дональд Трамп , Китай
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