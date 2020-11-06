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Премьер Словении объяснился за преждевременное поздравление Трампа 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Премьер Словении объяснился за казус с Трампом
Фото: globallookpress.com
Премьер Словении Янез Янша был вынужден объясняться после своего преждевременного поздравления с победой действующего американского президента Дональда Трампа. Поздравление вызвало не только недоумение, но и наделало шуму.
Глава кабмина Словении, откуда родом и жена Трампа Меланья, назвал поздравление «своим личным мнением» и заявил, что до сих пор «так считает». Реакцией на опрометчивую запись в Twitter премьера стал призыв официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера дождаться официальных итогов выборов. Но микроблог Янши наполнился ссылками на американские СМИ и выступления политиков в поддержку Трампа.
На это обратили внимание словенские журналисты и премьер написал в ответ ещё один пост.

Поздравления Дональду Трампу вы в издании Vecer придумали. Я поздравил Республиканскую партию, которая добилась результата на всех выборах (сенат, палата представителей, губернаторы) свыше всех прогнозов. О чём вы умолчали. Что касается президента, то я высказал свое мнение, что он победил. Я до сих пор так считаю, — упрямо твердит глава кабмина страны.

После этого Янша продолжил ретвиты в поддержку Трампа.
Поведение словенского премьера не в первый раз вызывает общественный резонанс. В начале октября прокуратура выдвинула обвинение против премьера в злоупотреблении служебным положением при сделках с землёй. Если суд признает Яншу виновным, ему грозит несколько лет тюрьмы.
Янша уже дважды становился премьером Словении, в 2014 году он был осуждён за коррупцию. Но срок в итоге Янша так и не отсидел, конституционный суд отменил приговор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на этот пост.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Генпрокуратура РФ , Еврокомиссия , Словения , США
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