Британские издания в мрачных тонах комментируют ход президентских выборов в США . Наш ближайший союзник в беде, а с ним и другие страны, которые после Второй мировой войны привыкли надеяться на защиту США.

Наш ближайший союзник в беде, а с ним и другие страны, которые после Второй мировой войны привыкли надеяться на защиту США, комментирует неоднозначные результаты выборов обозреватель «Таймс» Дэниэл Финкельштейн, называя Америку «глубоко разделенной страной».

Сложившаяся ситуация напомнила Финкельштейну политический раскол 2000 года, «когда Джордж Буш выиграл Белый дом благодаря перевесу всего в несколько сот голосов во Флориде и решению Верховного суда».

«Раскол политический — численное выражение раскола культурного: две Америки не только не понимают друг друга, но и не хотят разговаривать», — пишет Финкельштейн.

Каким бы ни был окончательный результат, обозреватель поражен широкой поддержкой Трампа: «Получается, что можно говорить грубости, бахвалиться, самому себе противоречить, вести

себя недостойно, постоянно терять союзников и еще и оскорблять их, когда они уходят, твитить эксцентричные тирады заглавными буквами, пережить импичмент и все равно быть конкурентоспособным кандидатом в президенты».

В заключение Финкельштейн отмечает, что последние сутки в американской политике усугубляют впечатление, что послевоенный «Американский мир» (Pax Americana) подходит к концу.

Американские избиратели упустили возможность откреститься от популизма, авторитаризма, расизма, вульгарности, женоненавистничества, просочившихся в американскую политику за последние четыре года, пишет обозреватель «Индепендент» Том Пек.

«Это привычный удар под дых в 2 часа ночи. От Брексита и Трампа 2016 года и до наших дней — в это время опросы не сбываются, и все внезапно переворачивается с ног на голову. Некоторое время казалось, что Байден выиграет Флориду, и все это закончится, толком не начавшись. Но результаты в округе Майами-Дейд поразили: толпами голосовавшие за Клинтон латиноамериканцы отшатнулись от демократов», — пишет Пек.

Вернется ли Америка к порядочности и мировому лидерству, зависит от того, убедил ли Байден достаточно синих воротничков из Мичигана, Висконсина и Пенсильвании, заключает он.

«И каков бы ни был результат, время не повернется вспять. Следует признать, что произошедшее четыре года назад может повториться», — заключает Пек, называя президентство Трампа «мрачной эрой».

Даже если Трамп проиграет, он все равно упрочил популярность республиканской партии и переделал ее по своему образу, комментирует результаты Тим Стэнли из газеты «Телеграф». Результат Трампа, вне зависимости от окончательных цифр, он называет «моральной победой».

Подсчет голосов в «Ржавом поясе» еще не закончен, но ясно одно: 2016 год не был сенсацией, считает он. Опросы, предрекавшие Трампу разгромное поражение из-за коронавируса и возмутительного поведения на дебатах, снова ошиблись.

«Уж лучше гадать по куриным потрохам», — язвительно заключает он.

«Байден, судя по всему, «съел» часть республиканских пригородов, и превзошел Хиллари Клинтон в промышленных городах. Оно и закономерно: для того демократы его и выдвигали. Но сенсационная победа Трампа во Флориде показала, что его коалиция сильна и растет. И одними разгневанными белыми мужчинами дело не ограничивается», — пишет Стэнли.

За время его правления республиканцы превратились в подлинный союз рабочего класса. Трампа поддерживают водители грузовиков, строительные рабочие, полицейские и так далее. За демократов же голосуют учителя, терапевты, юристы и профессора — и для партии, которая привыкла гордиться своей народной поддержкой, это плохая новость, считает он.

«Даже если президентом провозгласят Байдена, а Трампа выгонят из Белого дома, трампизм будет жить. Это не шутка, а серьезное явление. Вопрос лишь в том, когда СМИ, политический истеблишмент и весь мир начнут относиться к нему адекватно», — заключает Стэнли.

Решительной победы не состоялось, и кошмар Америки продолжается, комментирует результаты выборов Шон О'Грэйди из «Индепендент», предвещая «значительные потери» — в том числе и для демократии.

По его мнению, кто бы ни выиграл, «счастливого конца» ждать неоткуда, а расколотую Америку ждут еще бóльшие страдания. Трампа он упрекает за поспешные обвинения в адрес демократов в мошенничестве (и за орфографические ошибки в удаленном твите).

«Что характерно, когда дела приняли невыгодный для него оборот, Трамп выступил с резкой критикой и сделал дикие заявления: «Они пытаются украсть выборы». И когда Трамп говорит, что «жалкие люди» пытаются лишить американский народ избирательных прав, и «мы этого не потерпим», мы понимаем, что он имеет в виду на самом деле: «Пощады не ждите»», — заключает О'Грэйди.

Неспособность демократов понять феномен Дональда Трампа привела к тому, что страна разделилась надвое, отозвалась Дженет Дэли из «Телеграф». Даже если выиграет Джо Байден — что по-прежнему вероятно — выборы станут прекрасным примером непоправимого раскола.

«Если Дональд Трамп забаррикадируется в Белом доме и затеет тяжбу, борьба выльется на улицы, и начнется чуть ли не гражданская война. Он уже ставит под сомнение легитимность голосования», — подчеркивает Дэли.

Обозревательница недоумевает, почему Трамп не поплатился голосами за «безалаберное» отношение к пандемии, «столь не похожее на отклик других мировых лидеров». И тут же сама себе отвечает: дело в том, что либертарианство в США — не маргинальное течение, а самая суть национального самосознания. Каждый американский школьник знает революционный клич Патрика Генри: «Дайте мне свободу или дайте мне смерть».

«Когда Трамп отказался вводить ограничения, значительная часть электората увидела в этом не безответственность, а соответствие американскому кредо. А потом Трамп словно легендарный герой подхватил вирус и тут же выздоровел», — пишет Дэли.

Отдавая должное экономической политике Трампа, Дэли отмечает, что он дал работу миллионам американцев, но при этом предрекает, что если он выиграет, то будет вести себя еще более одиозно.

Демократы, считает она, оттолкнули от себя немало избирателей своими нападками на личность Трампа — избиратели решили, что им нет никакого дела до отчаяния «Ржавого пояса» и опасений среднего класса.