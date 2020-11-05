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Саакашвили бессимптомно переболел коронавирусом 

BFM.RU и ещё 2 21 минуту назад
Саакашвили переболел коронавирусом
Фото: ТАСС
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом. По словам экс-президента Грузии, он даже ничего не почувствовал. А узнал об этом после теста на антитела, пишет РИА Новости.
Политик предположил, что он болел «несколько недель назад» и никаких симптомов у него не было. «Перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным», — заявил Саакашвили в эфире одного из грузинских телеканалов.
Ранее сообщалось о том, что коронавирус обнаружен у премьера Грузии Георгия Гахарии. Он ушел на самоизоляцию.
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В мире , Георгий Гахария , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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