Михаил Саакашвили переболел коронавирусом. По словам экс-президента Грузии, он даже ничего не почувствовал. А узнал об этом после теста на антитела, пишет РИА Новости

Политик предположил, что он болел «несколько недель назад» и никаких симптомов у него не было. «Перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным», — заявил Саакашвили в эфире одного из грузинских телеканалов.