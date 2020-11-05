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Стали известны промежуточные результаты выборов в США 

Профиль и ещё 11 8 минут назад
Названы промежуточные результаты выборов в США
Фото: ©Pr Scr youtube.com
В США проходят выборы президента страны, основная борьба за лидерство идет между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом.
Система выборов основывается на решении коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков пропорционально числу жителей того или иного штата. Если кандидата поддержат более 50% выборщиков, считается, что он победил в данном регионе.
На данный момент известны предварительные результаты по 17 штатам, пока лидирует Байден — он набрал 85 голосов выборщиков, а Трамп — 61. При этом за республиканца проголосовали более 17,5 млн человек, а за Байдена — 16,8. Данные приводятся на сайте Fox News.
Многие избирательные участки еще открыты, поэтому исход еще может поменяться.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Аляска , США
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