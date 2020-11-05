Названы промежуточные результаты выборов в США

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Система выборов основывается на решении коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков пропорционально числу жителей того или иного штата. Если кандидата поддержат более 50% выборщиков, считается, что он победил в данном регионе.

На данный момент известны предварительные результаты по 17 штатам, пока лидирует Байден — он набрал 85 голосов выборщиков, а Трамп — 61. При этом за республиканца проголосовали более 17,5 млн человек, а за Байдена — 16,8. Данные приводятся на сайте Fox News

Многие избирательные участки еще открыты, поэтому исход еще может поменяться.