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Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске 

Lenta.ru 7 часов назад
Последний избирательный участок в США закрылся
Фото: globallookpress.com
Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске. Об этом сообщает Associated Press.
Это произошло в 21:00 по местному времени (9:00 по Москве). По первым результатам, там предсказуемо побеждает президент страны Дональд Трамп. При этом на кону на Аляске всего голоса 3 выборщиков.
До этого стало известно, что Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков от своего соперника Джо Байдена. Согласно предварительным данным на 09:00 по московскому времени, Байден получит поддержку 237 выборщиков, Трамп — 210 выборщиков. Байден набрал всего 62,6 миллиона голосов, тогда как Трамп — 61 миллион проголосовавших.
Ранее сообщалось, что подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером (там на 9 часов меньше, чем в Москве — прим. «Ленты.ру»). В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Lenta.ru , Аляска , Висконсин , Москва
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