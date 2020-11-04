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Байден выступил с обращением 

Lenta.ru 14 часов назад
Байден выступил с обращением
Фото: Carolyn Kaster / AP
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением. Его слова передает CNN.

«Мы на пути к победе, но еще надо подождать», — заявил Байден. По его словам, о победе предстоит объявить не ему и не его сопернику Трампу.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
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