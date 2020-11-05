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В Нью-Йорке начались задержания протестующих 

Lenta.ru и ещё 7 34 минуты назад
В Нью-Йорке начались задержания протестующих
Фото: EPA
Полиция Нью-Йорка начала выборочно задерживать протестующих, движущихся по проезжей части улиц Манхэттена. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил корреспондент агентства, толпа митингующих требует учета всех голосов на выборах президента США, оскорбляет стражей порядка и призывает к роспуску полиции. Полицейские временами выхватывает молодых людей из толпы, валят на землю и надевают наручники. Другие полицейские в этот момент встают в кольцо вокруг задержанного.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» после прошедших в США 3 ноября президентских выборов. Кроме того, противники действующего президента Дональда Трампа с криками «Трамп и Пенс — вон!» начали собираться около Белого дома.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
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