Демонстранты потребовали отставки Трампа

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Группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, находится в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против Трампа.

Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".

В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter".

В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.

Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.