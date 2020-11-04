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Протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Демонстранты потребовали отставки Трампа
Фото: ТАСС
Группа протестующих в центре Нью-Йорка потребовала отставки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, за демонстрантами наблюдает полицейский вертолет, передает корреспондент РИА Новости.
Группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, находится в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против Трампа.
Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".
В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter".
В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.
Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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