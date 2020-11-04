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Эксперт предупредил о сюрпризах голосования по почте в США 

News.ru 1 час назад
Сюрприз по почте: Названа главная интрига выборов в США
Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Процесс подсчёта голосов на выборах президента США не столь важен, как итоги голосования по почте. Об этом заявил заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.
По словам политолога, «почтовое голосование», которое долго и много критиковал действующий президент США Дональд Трамп, способно удивить, поэтому скрывает в себе главную интригу выборов. Новиков пояснил, что голосование по почте гораздо чаще выбирает электорат Демократической партии, сообщает РИА Новости.
Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчёте «почтового голосования», — сказал эксперт.
Он допустил, что в этом случае может вспыхнуть политический скандал. Разбирательства, если они перейдут в суды, способны растянуть скандал на длительное время — «от нескольких дней до нескольких недель».
Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него — большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом, — подчеркнул Новиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник заявил: поражение Дональда Трампа на выборах в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным. Он добавил, что у Трампа для общего успеха немного возможностей, он должен удержать Техас и выиграть в Пенсильвании.
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В мире , Джозеф Байден , Дмитрий Новиков , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , США
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