США предсказали «раскол» после выборов

По его словам, при любом исходе голосования США останутся «расколотой» страной, так как достижение консенсуса по ряду ключевых вопросов не представляется возможным. Он отметил, что в стране наблюдается «беспрецедентная поляризация», а радикализм становится новой нормой. Эксперт также подчеркнул, что демократы все дальше отклоняются «влево», а республиканцы — «вправо», что значительно осложняет ситуацию.

Сокольщик добавил, что президент США Дональд Трамп использует популистские концепции, в основе которых лежит идея о том, что есть «благородный американский народ» и некая «коррумпированная элита». Он заявил, что подобная идеология лишь еще больше разделяет американское общество.

Джо Байдена, Ранее сообщалось, что около трети американцев, которые проголосовали на выборах президента США за кандидата от Демократической партии руководствовались протестными побуждениями. Только 64 процента жителей США, отдавших голос за Байдена, разделяют его политические убеждения, остальные же голосовали против действующего президента Дональда Трампа. В то же время 81 процент избирателей, которые предпочли Трампа, проголосовали именно за своего кандидата.