Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Жители Вашингтона готовятся к протестам, не дожидаясь результатов выборов 

News.ru и ещё 3 22 минуты назад
Не дожидаясь итогов: В США заранее готовятся к протестам
Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press
Жители Вашингтона уже начали готовиться к протестам, хотя итоги выборов ещё не оглашены. Молодёжь рисует плакаты прямо на улицах.
Несмотря на это, обстановка в столице США спокойная, на улицах много людей. Из машин играет громкая музыка, некоторые танцуют прямо на улицах, выражая таким образом поддержку своему кандидату, сообщает Пятый канал.
Выборы 46-го президента США ещё не завершились. Некоторые штаты до сих пор продолжают голосовать. По последним данным, после обработки 50% бюллетеней, Байден побеждает в штате Огайо, Трамп — в Арканзасе и в Канзасе, где республиканцы традиционно одерживают победу.
По результатам обработки 73% бюллетеней Байден одерживает победу в Аризоне. Сейчас у него 53,7% голосов, у действующего президента США Дональда Трампа — 45%, сообщает Fox News. Аризона даёт 11 голосов из 270 необходимых для победы на выборах. Этот штат традиционно с 1972 года голосовал за республиканцев, демократам удалось одержать там победу только в 1996 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США при любом исходе президентских выборов останутся страной, в которой достижение консенсуса по вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным. Об этом заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
News.ru: последние новости
Эксперт предупредил о сюрпризах голосования по почте в США Эксперт предупредил о сюрпризах голосования по почте в США Байден лидирует в Вермонте и Джорджии на выборах президента США Байден лидирует в Вермонте и Джорджии на выборах президента США «Всё будет кончено»: эксперт объяснил, чем грозит Трампу проигрыш в Техасе «Всё будет кончено»: эксперт объяснил, чем грозит Трампу проигрыш в Техасе
Комментарии 11
В мире , Дональд Трамп , ВШЭ , Fox News , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение