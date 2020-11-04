Промежуточные результаты выборов в США: Кто в лидерах?

Телеканал Fox опубликовал промежуточные результаты голосования на президентских выборах в США . Результаты обновляются в реальном времени на сайте

По данным на 04:20 по московскому времени, подсчет голосов уже начат в более, чем 20 штатах, в том числе и в Нью-Йорке, Техасе, Иллинойсе и Флориде.

При этом по результатам общего количества голосов лидерство остается за Трампом — за него проголосовали более 15,2 миллионов избирателей. За Джо Байдена отдали голос 14,9 миллионов человек.