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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракты во Франции 

ТАСС и ещё 10 40 минут назад
Новый номер сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел во Франции с обложкой, на которой карикатуристы издания высмеивают нападения радикальных исламистов во Франции.
Главная карикатура номера изображает трех танцовщиц кабаре, которые держат в руках свои же отрезанные головы. Они символизируют жертв терактов, которых обезглавили или попытались обезглавить радикальные исламисты в ходе недавних нападений на территории страны.

"Франция всегда будет Францией", — гласит подпись к этому рисунку, полуобнаженные героини которого, судя по их улыбкам, не испытывают дискомфорта даже в таком состоянии.

В последние две недели во Франции произошла серия террористических атак. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний исламист убил школьного учителя Самюэля Пати. За несколько дней до этого преподаватель продемонстрировал детям на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo пять лет назад. После жестокой расправы над преподавателем исламист попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.
29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, двоим из них террорист нанес глубокие раны в области шеи. Полиция задержала убийцу. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.
Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo
Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе, когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Спустя несколько часов источники в префектуре сообщили, что правоохранители задержали человека, внешность которого могла соответствовать показаниям свидетелей. Однако на следующий день он был отпущен. Полиция продолжает поиски нападавшего.
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В мире , Видео , Charlie Hebdo , Ницца , Париж , Турция , Франция
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