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Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах 

РИА Новости 1 час назад
Как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
Фото: © REUTERS / Mike Blake
Американская активность и присутствие на Балканах заметно возрастут в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, считает директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) Зияд Бечирович.
В США 3 ноября проходят выборы президента страны, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
По словам Бечировича, речь идет о борьбе двух различных внешнеполитических концепций.

"Одна — концепция глобализма, которую продвигает Джозеф Байден, другая — (концепция) суверенности, то есть возвращения Америки в свои рамки, подход нынешнего президента Трампа. Но США свой успех и прорыв, который сделал их сверхдержавой, совершили именно благодаря глобализму после Второй мировой войны. Поэтому концепция Трампа, если бы он победил, со временем вернула бы Америку в свои рамки, и в перспективе сделала бы их в меньшей степени сверхдержавой", — заявил РИА Новости Бечирович.

"Необходимо вспомнить, что и ЕС возник как миротворческий проект под покровительством США. Конечно, за десятилетия своего развития он превзошел рамки этого проекта. Сейчас цель США — чтобы ЕС пришел на Балканы и этот миротворческий проект Западной Европы расширился на Юго-Восточную Европу. В этом контексте стоит рассматривать будущие события в Балканском регионе, если победит Байден и его политика глобализма и большего присутствия США во всем мире", — указал политолог.
По его словам, победа Байдена означает большее участие Вашингтона в вопросах государств Балканского региона, а "прежде всего для США важны безопасность и экономика, что осуществляется через союзничество в НАТО".

"США никогда не уходили с Балкан, как и другие мировые державы, но они корректируют свою деятельность в соответствии с актуальными событиями и своими интересами. Ранее Трамп не уделял много внимания региону, но Вашингтонское соглашение по экономической нормализации в Косово показывает, что институты американского государства действуют, и они побудили его к заключению этого соглашения. А в случае победы Байдена на западных Балканах будет еще больше присутствия США через разные формы сотрудничества", — резюмировал Бечирович.

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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , НАТО , РИА Новости , США
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