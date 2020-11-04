Как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах

"США никогда не уходили с Балкан, как и другие мировые державы, но они корректируют свою деятельность в соответствии с актуальными событиями и своими интересами. Ранее Трамп не уделял много внимания региону, но Вашингтонское соглашение по экономической нормализации в Косово показывает, что институты американского государства действуют, и они побудили его к заключению этого соглашения. А в случае победы Байдена на западных Балканах будет еще больше присутствия США через разные формы сотрудничества", — резюмировал Бечирович.