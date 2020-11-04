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Польша откладывает запрет на аборты из-за общенациональных протестов 

BFM.RU 3 минуты назад
Спорное решение: Польша откладывает запрет на аборты
Фото: Reuters
Правое крыло правительства Польши задержало введение спорного решения суда, которое запретит почти все аборты, сообщает The Guardian.
Решение конституционного суда страны могло еще больше ужесточить законы Польши об абортах, которые уже были одними из самых строгих в Европе.
Суд постановил, что прерывание беременности должно быть признано незаконным даже в тех случаях, когда у плода диагностирован серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид прерывания беременности приходится почти все небольшое количество легальных абортов в стране.
Постановление об абортах вызвало гнев среди противников правящей партии PiS, а масштабы протестов, похоже, застали правительство врасплох.
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В мире , The Guardian , Польша
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