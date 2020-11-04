Когда назовут имя нового президента США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов могут стать известны вечером 3 ноября (то есть — утром 4 ноября по московскому времени). С таким заявлением американский лидер выступил во время посещения своего избирательного штаба под Вашингтоном, передает ТАСС

При этом Трамп уточнил, что скорость обработки бюллетеней будет зависеть от масштабов его победы. Пока же он не думал ни о благодарственной речи, ни о признании поражения.

«Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня», — пояснил президент.