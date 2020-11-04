Протесты вынудили Польшу отложить решение по абортам

На фоне массовых протестов в Польше
правительство отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям после массовых протестов. Об этом 3 ноября сообщает Guardian.
Фото: Czarek Sokolowski / APCzarek Sokolowski / AP
«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.
Конституционный Суд Польши пока не опубликовал постановление, которое запрещает аборт плода с врожденными пороками. Официально опубликовать его должны были еще вчера, из-за этого решение о запрете абортов не вступило в силу.
Конституционный суд страны 23 октября признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода.
Решение суда спровоцировало массовые акции протеста, иногда они перерастали в столкновения с полицией, которая применяла силу и слезоточивый газ. 27 октября противники запрета на аборты временно заблокировали дороги в разных городах Польши.
В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли больше 100 тысяч человек. Участники протестных акций перекрывали дороги, в ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
Польское законодательство по отношению к абортам является одним из самых строгих в Европе. Прервать беременность до последнего решения КС можно было только по трем причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода.