Протесты вынудили Польшу отложить решение по абортам

На фоне массовых протестов в Польше правительство отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям после массовых протестов. Об этом 3 ноября сообщает Guardian.

Фото: Czarek Sokolowski / AP Czarek Sokolowski / AP

«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Конституционный Суд Польши пока не опубликовал постановление, которое запрещает аборт плода с врожденными пороками. Официально опубликовать его должны были еще вчера, из-за этого решение о запрете абортов не вступило в силу.

Конституционный суд страны 23 октября признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода.

Решение суда спровоцировало массовые акции протеста, иногда они перерастали в столкновения с полицией, которая применяла силу и слезоточивый газ. 27 октября противники запрета на аборты временно заблокировали дороги в разных городах Польши.

В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли больше 100 тысяч человек. Участники протестных акций перекрывали дороги, в ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.