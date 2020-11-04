США официально вышли из соглашения по климату 

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По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение по климату накладывает на американскую экономику несправедливое бремя.

Соединенные Штаты Америки официально выходят из Парижского соглашения по климату. О своем намерении Белый дом уведомил ООН еще год назад, но окончательное оформление выхода из соглашения стало возможным только сейчас.

США являются второй в мире страной по объемам промышленных выбросов. Парижское соглашение, в числе прочего, стало предметом предвыборной борьбы в США.