Турция введет жесткие ограничения из-за COVID-19

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Рестораны, кафе, театры, бассейны, кинотеатры, свадебные и банкетные залы теперь не работают после 22:00.

Государственные и частные предприятия переходят на гибкий режим работы.

Парикмахерские тоже будут закрываться в 10 вечера.

В местах скопления людей будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.

В Турции в понедельник, 2 ноября, зарегистрировали рекордное количество инфицированных коронавирусом за сутки — 2,3 тысячи людей. При этом в официальной статистике указаны только те, у кого уже проявилась симптоматика заболевания.