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Турция ужесточила ограничения по коронавирусу 

runews24.ru 1 час назад
Турция введет жесткие ограничения из-за COVID-19
Фото: из открытых источников
Рестораны, кафе, театры, бассейны, кинотеатры, свадебные и банкетные залы теперь не работают после 22:00.
Государственные и частные предприятия переходят на гибкий режим работы.
Парикмахерские тоже будут закрываться в 10 вечера.
В местах скопления людей будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.
В Турции в понедельник, 2 ноября, зарегистрировали рекордное количество инфицированных коронавирусом за сутки — 2,3 тысячи людей. При этом в официальной статистике указаны только те, у кого уже проявилась симптоматика заболевания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан о неукоснительном соблюдении масочного режима, социальной дистанции и гигиены. Также он попросил не ходить друг к другу в гости и избегать людных мест.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Турция
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