Мертвые души: В США пытаются подделать голоса?

«Мы считаем, что это — лишь верхушка айсберга. — приводит издание слова руководителя отделения Республиканской партии США в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри. — Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование».