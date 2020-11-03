Президент США Дональд Трамп предсказал сроки оглашения результатов выборов главы государства. Об этом он рассказал во время посещения избирательного штаба в Арлингтоне (штат Вирджиния), передает ТАСС

Трамп отметил, что, возможно, уже во вторник вечером, 3 ноября, станет известно о его победе. Он подчеркнул, что сроки зависят от масштабов его победы.

Глава государства также рассказал, что пока не думает ни о речи с признанием поражения, ни о благодарственной речи.

«Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня», — добавил президент.

Ранее Трамп заявил об успехах Республиканской партии на выборах в колеблющихся штатах. Он сообщил, что побеждает во Флориде, Аризоне и Техасе.