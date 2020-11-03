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В Венгрии вводят комендантский час из-за пандемии

ТАССиещё 3
8 часов назад
Власти Венгрии в рамках борьбы с распространением коронавируса вводят по всей стране комендантский час с полуночи до 5:00, а также закрывают бары и другие развлекательные заведения. Об этом, как передает агентство Bloomberg, во вторник объявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
В Венгрии вводят комендантский час из-за пандемии
Фото: ReutersReuters
Глава правительства заявил, что "особый режим" начнет действовать в полночь среды (2:00 мск). Он также отметил, что будет просить парламент продлить действие ограничений на 90 дней.
Учебные заведения, магазины и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Культурные и спортивные мероприятия будут проводиться с ограничением числа присутствующих до трети от максимального.
Во вторник в Венгрии был зафиксирован максимальный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом - 3 989. Общее количество инфицированных достигло 86 769. С начала пандемии от осложнений, вызываемых коронавирусом, в стране умерли 1 973 человека. На данный момент лечение проходят 4 767 пациентов.
Правительство Венгрии для борьбы с коронавирусом ввело с 1 сентября ограничения на въезд в страну для всех, кроме собственных граждан, которые по приезде должны пройти медосмотр и 14-дневный карантин или сдать два отрицательных теста на коронавирус. Кроме того, власти для снижения негативного влияния на экономику объявили мораторий на выплату кредитов до конца года и освободили предприятия сферы обслуживания от уплаты налога на заработную плату.
В мире,Виктор Орбан,Венгрия,
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