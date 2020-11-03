Убийство под Славянском: что решил итальянский суд

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Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве Роккелли в Донбассе.

"Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор…" — написала она в своем Telegram-канале.

Денисова добавила, что Маркив вместе с украинской делегацией вернется на родину.

Как отмечает информагентство Agenzia Nova, Маркив был оправдан с формулировкой о том, что не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.