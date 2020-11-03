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Итальянский суд оправдал украинского нацгвардейца Маркива 

РИА Новости 1 час назад
Убийство под Славянском: что решил итальянский суд
Фото: МВД Украины
Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году, сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве Роккелли в Донбассе.

"Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор…" — написала она в своем Telegram-канале.

Денисова добавила, что Маркив вместе с украинской делегацией вернется на родину.
Как отмечает информагентство Agenzia Nova, Маркив был оправдан с формулировкой о том, что не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября.
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В мире , Людмила Денисова , Андреа Роккелли , Владимир Зеленский , Виталий Маркив , Андрей Миронов , МИД , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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