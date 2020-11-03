На Брайтон-Бич проголосовали за Трампа, показал опрос 

"В первую очередь, хочу, чтобы (тот, кто победит на выборах — ред.) Израилю помог. Если это будет честный человек, думать о людях, о мире, значит, мы за него", — заявил мужчина преклонного возраста.
"Америка — самая большая страна и так опозорилась. Разбивать у людей бизнес, многие обанкротились — это стыд! Демонстрации нужны, это демократия, но не разбойники же", — отметил собеседник агентства.
"Я голосовал за Трампа, потому что он хорошо справляется. Думаю, пока он делал верные вещи. Мне нравится, что он действительно пытается добиться того, чтобы страна развивалась", — отметил мужчина, который пришел с ребенком на участок.
"Мы были слишком долго с Байденом. Если кто-то долго был (у власти — ред.), а ситуация не меняется, то, может, ему не следует там быть. Может быть, мы должны дать шанс другому парню, вместо того, чтобы все оставалось, как прежде", — указал он.
"Он делает все для американского народа", — поделился другой избиратель.
"И вдобавок он против абортов. Возвращение рабочих мест. И плюс он сделал много Израилю. Он один и нет другого. И потому, что он избранник Бога. Мы верующие, мы знаем, что говорим", — заявила РИА Новости женщина, проголосовавшая на избирательном участке.
"Хочу, чтобы прекратились определения, чья жизнь важнее — белых или Black lives matter. Чтобы мир стал миром, закончился COVID. Вообще я хотел бы, чтобы мои внуки жили в счастливой стране — в стране, в которую я приехал", — рассказал другой житель Бруклина.