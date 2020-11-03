На Брайтон-Бич проголосовали за Трампа, показал опрос 

Почти все опрошенные РИА Новости жители Бруклина , что голосуют на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич, поддерживают действующего президента США , несмотря на то, что в целом Нью-Йорк обычно голосует за кандидатов от Демократической партии

Голосование в Нью-Йорке началось в 6.00 (14.00 мск) и продлится до 21.00 (5.00 среды мск). Участок по адресу 3300 Кони Айленд Авеню находится в баскетбольном зале. Здесь уже к 10.00 выстроились несколько очередей. В основном слышна русская речь. Некоторым пришедшим требуется переводчик, которого устроители выборов здесь предлагают.

Большинство пришедших сами говорят, что голосовали за действующего президента Дональда Трампа . При этом в основном люди предпочитают не называть свое имя.

"В первую очередь, хочу, чтобы (тот, кто победит на выборах — ред.) Израилю помог. Если это будет честный человек, думать о людях, о мире, значит, мы за него", — заявил мужчина преклонного возраста.

Он заявил, что опасается возможных беспорядков, которые могут вспыхнуть после выборов.

"Америка — самая большая страна и так опозорилась. Разбивать у людей бизнес, многие обанкротились — это стыд! Демонстрации нужны, это демократия, но не разбойники же", — отметил собеседник агентства.

В числе тех, кто поддержал республиканца, не только русскоговорящее население Бруклина.

"Я голосовал за Трампа, потому что он хорошо справляется. Думаю, пока он делал верные вещи. Мне нравится, что он действительно пытается добиться того, чтобы страна развивалась", — отметил мужчина, который пришел с ребенком на участок.

"Мы были слишком долго с Байденом. Если кто-то долго был (у власти — ред.), а ситуация не меняется, то, может, ему не следует там быть. Может быть, мы должны дать шанс другому парню, вместо того, чтобы все оставалось, как прежде", — указал он.

"Он делает все для американского народа", — поделился другой избиратель.

"И вдобавок он против абортов. Возвращение рабочих мест. И плюс он сделал много Израилю. Он один и нет другого. И потому, что он избранник Бога. Мы верующие, мы знаем, что говорим", — заявила РИА Новости женщина, проголосовавшая на избирательном участке.

Еще один русскоговорящий избиратель выразил надежду на то, чтобы после этих выборов в США стало спокойно в экономическом и в политическом смысле.

"Хочу, чтобы прекратились определения, чья жизнь важнее — белых или Black lives matter. Чтобы мир стал миром, закончился COVID. Вообще я хотел бы, чтобы мои внуки жили в счастливой стране — в стране, в которую я приехал", — рассказал другой житель Бруклина.

Как рассказали РИА Новости сотрудники, работающие на избирательном участке, никаких инцидентов, нарушений или попыток проголосовать дважды здесь пока не было.