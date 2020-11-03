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Европарламент начнет раздавать обеды нуждающимся 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Европарламент начнет раздавать обеды нуждающимся
Фото: РИА Новости
В Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге в зданиях Европарламента, который проводит заседания по видеосвязи из-за коронавируса, будут готовить обеды для нуждающихся. Об этом заявил председатель ЕП Давид Сассоли в Twitter.

"Мы решили возобновить жесты солидарности в городах, которые нас принимают. С 1 ноября кухни Европарламента в Брюсселе в координации с местными организациями готовят 500 обедов в день для нуждающихся", — написал Сассоли.

В Страсбурге и Люксембурге будут готовить по 250 обедов. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.
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В мире , Давид Сассоли , Европарламент , Бельгия , Брюссель , Люксембург , Страсбург , Франция
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