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Жители Нигерии поддержали Трампа танцами и песнями 

Lenta.ru 9 часов назад
Жители Нигерии поддержали Трампа танцами и песнями
Фото: ТАСС
Жители Нигерии поддержали американского президента Дональда Трампа во время президентских выборов в США танцами и песнями. Об этом сообщил сам Трамп в своем Twitter.

«Парад для меня в Нигерии, большая честь!», — написал американский лидер, опубликовав также видео с шествия.

На нем видно, как толпа жителей одного из нигерийских городов идет по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020», а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля. Участники акции танцуют, поют песни и играют на музыкальных инструментах.
3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Израиль , Нигерия , США , Франция
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