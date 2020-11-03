Жители Нигерии поддержали Трампа танцами и песнями 

A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

«Парад для меня в Нигерии, большая честь!», — написал американский лидер, опубликовав также видео с шествия.

На нем видно, как толпа жителей одного из нигерийских городов идет по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020», а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля. Участники акции танцуют, поют песни и играют на музыкальных инструментах.