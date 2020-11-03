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Трамп заявил, что не подготовил победную речь 

РИА Новости и ещё 7 9 часов назад
Трамп заявил, что не подготовил победную речь
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах.

"Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня", — сказал он во вторник во время посещения предвыборного штаба под Вашингтоном.

Трамп не исключил, что выступит с обращением к американскому народу в случае победы.

"Посмотрим", — добавил он.

Президент США пожаловался, что слегка посадил голос во время митингов в последние дни, когда выступал до пяти раз в день в разных штатах. Выборную ночь он планирует провести в Белом доме.
Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах. По его словам, за прошлую неделю произошли "невероятные изменения". Трамп утверждает, что победит с "большим отрывом" в таких штатах, как Техас, Флорида, Аризона. Он также отметил, что у республиканцев "все очень хорошо" в Северной Каролине и Пенсильвании.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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