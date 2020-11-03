По Степанакерту ударили из РСЗО «Смерч»

«Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО «Смерч» по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, там пострадал один человек, его доставили в больницу», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости». Кроме того, госслужба по ЧС заявил, что «противник обстрелял также жилой массив в Степанакерте». «Сгорел один гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб соседним жилым домам. В направлении Шуши было выпущено три ракеты из РСЗО „Смерч“. Там горят два жилых дома. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется», — утверждают в Карабахе.