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Повод для погромов? Трамп и Байден разделили США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Повод для погромов? Трамп и Байден разделили США
Фото: Reuters
Америка выбирает президента. И заколачивает витрины Долгожданная кульминация схватки за президентское кресло в США настала: в два часа дня по московскому времени в Америке открылись первые избирательные участки. Последние из них завершат свою работу, когда в Москве будет уже 5 утра 4 ноября.
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп по результатам последних опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей. У Трампа 47,4% голосов в Огайо против 46% у Байдена. В Северной Каролине разрыв составляет 0,6% в пользу Трампа. Наибольший перевес у действующего президента в Айове — 47,2% против 45,8%. Тем не менее, в целом по стране Байден опережает Трампа на 6,8%. Особенно острая борьба за победу, как ожидается, развернется в так называемых колеблющихся штатах Миннесота и Висконсин, — отмечает ТАСС.
Оба участника президентской гонки преисполнены уверенностью в собственной победе. И Трамп и Байден заверили журналистов в отсутствии всяких сомнений на этот счет. Опросы, отдающие преимущество сопернику, каждый из них назвал «фейковыми».
Трамп лидирует на выборах в ключевых штатах
На этих выборах шанс, что подведением итогов голосования дело не закончится, велик как никогда. В случае, если итоговый разрыв покажется кому-либо из кандидатов неубедительным, и тот, и другой горазды оспорить результаты в суде. Для этого у обеих партий уже готовы адвокатские команды.
В Москве не строят иллюзий по поводу отношений с США после президентских выборов, признал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий», — отметил министр в интервью «Коммерсанту».

Добра от выборов, но в краткосрочной перспективе, не ждут и в самих США. Там опасаются беспорядков, причем, вне зависимости от того, кто окажется победителем. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других крупных городах владельцы магазинов заколачивают витрины фанерными щитами. Видимо, памятуя о том, что за этот год многие борцы «за все хорошее против всего плохого» почувствовали вкус к погромам. А президентские выборы — чем не повод, чтобы сокрушить витрину, особенно если за ней блестит что-нибудь дорогостоящее?
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В мире , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Висконсин , Москва , США
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