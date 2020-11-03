Лукашенко уволил посла, поддержавшего протесты 

Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине . Также Владимир Астапенко лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает ТАСС

В пресс-службе президента Белоруссии пояснили, что Астапенко совершил проступок, несовместимый с его работой. Агентство отмечает, что ранее белорусский дипломат выступил в поддержку митингующих. Он заявлял, что действия властей ведут к международной изоляции страны. Также Астапенко сам просил освободить его от должности.

Ранее Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии в Латвии, Словакии и Испании, напоминает ТАСС.