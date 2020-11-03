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Лукашенко уволил посла, поддержавшего протесты 

BFM.RU 10 часов назад
Лукашенко уволил посла, поддержавшего протесты
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине. Также Владимир Астапенко лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщает ТАСС.
В пресс-службе президента Белоруссии пояснили, что Астапенко совершил проступок, несовместимый с его работой. Агентство отмечает, что ранее белорусский дипломат выступил в поддержку митингующих. Он заявлял, что действия властей ведут к международной изоляции страны. Также Астапенко сам просил освободить его от должности.
Ранее Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии в Латвии, Словакии и Испании, напоминает ТАСС.
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В мире , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Аргентина , Испания , Латвия , Словакия
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