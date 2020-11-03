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В Турции ввели новые ограничения из-за COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 10 часов назад
В Турции ввели новые ограничения из-за COVID-19
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с распространением коронавируса ограничил время работы ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских до 22.00.

«Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса
По данным Университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в Турции выявлено 2 тыс. 302 случаев коронавируса, число умерших составляет 76 человек.
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В мире , РИА Новости , Турция
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