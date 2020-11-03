Девочка умерла из-за частого использования планшета

Страдавшую приступами тринадцатилетнюю жительницу Австралии выписали из больницы, после чего она вернулась домой и через неделю умерла, сообщает Mirror. В качестве причины недомогания пациентки врачи указывали слишком частое использование планшета и недостаток сна.

По данным издания, девочка страдала "мини-приступами" последние три года, во время которых у нее закатывались глаза и тряслась голова. Ее мать неоднократно обращалась к специалистам, однако они заверяли, что это вызвано сухостью глаз. В марте у девочки случился серьезный приступ во сне, и ее госпитализировали в больницу с Мельбурне. Однако врачи заявили, что это был лишь разовый случай. Они утверждали, что такое состояние было вызвано тем, что пациентка слишком часто пользовалась своим планшетом и мало спала.

Девушку отпустили домой спустя два часа в больнице, не проведя никаких исследований. Неделю спустя ее мать обнаружила дочь мертвой, но из-за отсутствия анализов установить причину смерти не удалось. Врачи также не смогли определить, была ли у девочки эпилепсия.

Теперь мать погибшей проводит компанию по изменению способа лечения припадков в Австралии. Она хочет добиться того, чтобы врачи проводили полное сканирование пациентов вне зависимости от наличия диагноза эпилепсия.