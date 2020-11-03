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Выборы в США: жители готовятся к погромам 

Вероника Полынина 49 минут назад
Америка готовится к погромам
Фото: РИА Новости
Белый дом обнесли двойным забором, в города США перебрасывают национальную гвардию. Как пишет «Царьград», таким образом в Вашингтоне готовятся к массовым протестам после оглашения результатов президентских выборов.
Граждане США ожидают результатов выборов как тайфун. Каждое второе здание в Нью-Йорке заколотили фанерой. Владельцы магазинов ставят замки, камеры и нанимают охрану.
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В ряде штатов граждане полностью раскупили оружие и боеприпасы, опасаясь беспорядков и мародерства.
Белый дом спрятали за двойным забором, на нем развешаны плакаты: «Долой Трампа!» и «Жизни черных имеют значение».
В штате Орегон введен режим ЧП в связи со всплеском протестов в Портленде. К Чикаго подогнали военную технику. Около тысячи бойцов Нацгвардии развернули в штате Массачусетс. Еще 600 бойцов сформировали спецотряд в Алабаме и Аризоне, готовый подавлять массовые погромы и демонстрации.
Напомним, что 3 ноября США проходят всеобщие выборы. На голосовании выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента — республиканцу Дональду Трампу и демократу Джо Байдену — нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.
Ранее «Рамблер» писал, что действующий президент США Дональд Трамп обгоняет кандидата от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса избирателей: Огайо, Северной Каролине, Джорджии и Айове.
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Комментарии 39
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Царьград ТВ
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