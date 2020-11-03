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Саммит ЕС по борьбе с пандемией пройдет 19 ноября в формате видеоконференции 

ТАСС 1 час назад
ЕС созывает новый саммит
Фото: depositphotos.com
Второй саммит глав государств и правительств ЕС по борьбе с пандемией пройдет 19 ноября в формате видеоконференции. Об этом написал во вторник пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

"Председатель Европейского совета [Шарль Мишель] созовет новый саммит ЕС в формате видеоконференции по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 в четверг, 19 ноября", — сообщил он. Лейтс подчеркнул, что договоренность о проведении новой видеоконференции глав государств сообщества была достигнута на экстренном саммите ЕС 29 октября.

Тогда лидеры ЕС впервые официально заявили о серьезности угрозы второй волны коронавируса для европейских государств и приняли решение ускоренными темпами разрабатывать общеевропейские стратегии по тестированию, непрерывному обмену информацией между странами ЕС по санитарной ситуации, отслеживанию перемещений и контактов граждан, подготовке к вакцинации. Лидеры также впервые объявили, что санитарные меры в Европе разной степени жесткости будут сохраняться по меньшей мере до конца 2021 года.
Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами
Страны ЕС начали вводить новые жесткие карантинные меры во второй половине октября, к настоящему моменту вся территория Евросоюза находится в "красной зоне" по скорости распространения болезни.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,9 млн человек, более 1,2 млн умерли.
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Комментарии 1
В мире , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Бельгия , Брюссель
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