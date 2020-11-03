ЕС созывает новый саммит

Второй саммит глав государств и правительств ЕС по борьбе с пандемией пройдет 19 ноября в формате видеоконференции. Об этом написал во вторник пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter

"Председатель Европейского совета [Шарль Мишель] созовет новый саммит ЕС в формате видеоконференции по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 в четверг, 19 ноября", — сообщил он. Лейтс подчеркнул, что договоренность о проведении новой видеоконференции глав государств сообщества была достигнута на экстренном саммите ЕС 29 октября.

Тогда лидеры ЕС впервые официально заявили о серьезности угрозы второй волны коронавируса для европейских государств и приняли решение ускоренными темпами разрабатывать общеевропейские стратегии по тестированию, непрерывному обмену информацией между странами ЕС по санитарной ситуации, отслеживанию перемещений и контактов граждан, подготовке к вакцинации. Лидеры также впервые объявили, что санитарные меры в Европе разной степени жесткости будут сохраняться по меньшей мере до конца 2021 года.

Страны ЕС начали вводить новые жесткие карантинные меры во второй половине октября, к настоящему моменту вся территория Евросоюза находится в "красной зоне" по скорости распространения болезни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,9 млн человек, более 1,2 млн умерли.